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06.01.20 16:22

Мужчина ради развлечения грозился заминировать отделение Винницкой полиции

5 января работники полиции задержали правонарушителя, который сообщил о своем намерении заминировать отдел полиции. По факту ложного сообщения полицией начато уголовное производство.

нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Винницкой области.

Около 18.40 поступило сообщение от неизвестного мужчины о том, что он намерен заминировать помещения Винницкого отдела полиции.

Взрывотехники и кинологи обследовали помещение отдела полиции и прилегающую территорию. Опасных предметов они не обнаружили.

Принятыми оперативными и розыскными мероприятиями полицейские установили личность мужчины, который звонил в полицию. Им оказался 45-летний житель Винницы.

Мужчина рассказал, что он сообщил о заминировании ради развлечения.

Злоумышленник задержан в процессуальном порядке и помещен в изолятор временного содержания.

По факту ложного сообщения о заминировании следственным отделом полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. За такое правонарушение предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы. Проводится расследование.

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