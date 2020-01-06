Гривня будет укрепляться в 2020, но все зависит от развития экономики, - Милованов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Когда курс доллара падает, страдают экспортеры и бюджет. А выигрывают потребители. Экспортеры получают меньше гривен за проданную продукцию, а их расходы в гривне остаются такими же. Бюджет страдает оттого что НДС и другие налоги на импорт уменьшаются в гривневом эквиваленте. Потребители выиграют том, что рост цен (инфляция) замедляется. Особенно на импортные товары. И наоборот, когда курс доллара растет, страдают потребители, а экспортеры и бюджет выигрывают. При любом изменении курса будут те, кто выигрывают и те, кто проигрывают. Это нормально", - отметил он.

По его словам зафиксировать курс невозможно.

"Будет ли укрепляться курс в следующем году? Скорее всего да. Но все зависит от развития экономики и ситуации на мировых рынках", - подчеркнул Милованов.

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