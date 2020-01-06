Визит Меркель в Москву побудит Кремль выполнить договоренности, достигнутые на встрече в "нормандском формате", - МИД

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, комментируя предстоящий визит канцлера ФРГ в Москву.

"Мы ценим поддержку правительством ФРГ и лично канцлером нашего государства в отстаивании территориальной целостности и государственного суверенитета", - отметила Зеленко.

Она подчеркнула, что украинская сторона находится в тесном контакте с немецкими коллегами и координирует шаги по реализации Минских договоренностей. В частности, в последний раз это произошло в рамках недавнего визита министра иностранных дел Украины в Берлин.

"Мы исходим из того, что визит канцлера в Москву станет важным в контексте побуждения России к выполнению ее обязательств в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Париже", - подчеркнула Зеленко.

Напомним, ранее стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель 11 января посетит Россию с рабочим визитом. Ее пригласил президент РФ Владимир Путин.

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