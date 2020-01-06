"У Ирана никогда не будет ядерного оружия", - Трамп

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в своем Twitter.

"У Ирана никогда не будет ядерного оружия!", - говорится в сообщении.

Что именно этим хотел сказать президент США, пока неизвестно.

Ранее стало известно, что Иран объявил о выходе из ядерной сделки.

Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, командующий специальными подразделениями "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада.

В официальном сообщении американское Министерство обороны (Пентагон) заявило о причастности Касема Сулеймани к нападению на американскую военную базу в Ираке 27 декабря и организации штурма посольства США в Багдаде.

Президент США Трамп лично отдал приказ об этом ударе. После операции он заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани необходимо было убить значительно раньше.

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