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06.01.20 19:19

Пятеро украинцев пострадали в масштабном ДТП на горной дороге в Словакии, - СМИ

В Словакии в горной местности Татры в воскресенье, 5 января, в масштабном ДТП с участием 20 транспортных средств пострадали пять украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське ТВ, со ссылкой на  пресс-служба полиции Словакии.

В ДТП близ города Попрад попали 18 легковых автомобилей, один автобус и один грузовик.

Как отмечает портал HNonline, по предварительной информации, в аварии пострадали два человека. На момент ДТП в транспортных средствах была 41 человек.

В то же время сообщество "Специальный контроль" в Facebook сообщает, что в этой аварии пострадали 10 человек, среди них и пятеро украинцев. Отмечается, что двое из них госпитализированы с незначительными травмами.

Микроавтобус с украинцами направлялся из Праги во Львовскую область. Причиной ДТП стала непогода на автотрассе D1.

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Пятеро украинцев пострадали в масштабном ДТП на горной дороге в Словакии, - СМИ 01

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