Болтон заявил, что готов дать показания в Сенате в деле импичмента Трампу

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте Болтона в понедельник, 6 января.
"Я пришел к выводу, что если Сенат вызовет меня для дачи показаний, я готов дать показания", - заявил Джон Болтон.
Ранее лидер демократов в Сенате США Чак Шумер предложил вызвать для дачи показаний по делу об импичменте президента Дональда Трампа четырех действующих и бывших чиновников Белого дома, среди них - и Джона Болтона.
Как известно, 19 декабря Палата представителей объявила импичмент Трампу на основе обвинений в давлении на Украину.