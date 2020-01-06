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06.01.20 19:54

Султан Омана Кабус бин Саид проходит курс лечения, его состояние стабильное, - Reuters (исправлено)

Султан Омана Кабус бин Саид находится в "стабильном состоянии" и продолжает программу лечения.

Султан Омана Кабус бин Саид проходит курс лечения, его состояние стабильное, - Reuters (исправлено)

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на статью "Reuters" за 31 декабря 2019, об этом сообщает государственное телевидение Омана.

Озабоченность состоянием здоровья султана появилась после того, как он провел неделю в Бельгии, проходив курс лечения в этом месяце. Оманские власти ничего не сказали о его здоровье после его возвращения.

79-летний Кабус, союзник Запада, правил арабским государством Персидского залива с тех пор, как в 1970 году совершил бескровный переворот с помощью Британии.

У Кабуса нет детей, и он публично не назвал преемника. Закон 1996 года гласит, что правящая семья выберет преемника в течение трех дней после освобождения престола.

Если они не согласятся, совет военнослужащих и должностных лиц безопасности, глав Верховного суда и глав двух собраний возьмет к власти человека, чье имя было тайно написано султаном в запечатанном письме.

Напомним, Президент Владимир Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом.

Подробнее читайте в статье Юрий Бутусова "Ещё никто не исправлял провал в коммуникации новым враньем".

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