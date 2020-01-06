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06.01.20 21:08

В Карпатах объявили штормовое предупреждение, есть опасность схода лавин

В горах Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей 6 и 7 января сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень), синоптики объявили штормовое предупреждение.

лавина

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра.

"Возможны сходы лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин", - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что лавины могут сойти на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей и в горах Черновицкой области. Они призвали воздержаться от походов на высокогорье.

Кроме этого умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) ожидается 6-7 января в горах Львовской области.

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