Нарушив минские договоренности, террористы разместили 22 установки "ГРАД" возле Хрустального, - ОБСЕ

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается: "Украинская сторона совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что вооруженные формирования Российской Федерации продолжают грубо нарушать Минские договоренности, размещая военную технику с нарушением линий отвода.

В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 6 января обнародована информация, что на неподконтрольной правительству Украины территории зафиксировано вооружение, которое размещено с нарушением линий отвода. В частности, 4 января вблизи населенного пункта Хрустальный (быв. Красный Луч) патруль ССМ ОБСЕ зафиксировал 22 единицы реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм).

Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон отмечает, что своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минские договоренности и откровенно пренебрегают взятыми обязательствами в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы по отводу тяжелого вооружения по всей линии разграничения сторон".

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