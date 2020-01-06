Помпео поблагодарил Зеленского за осуждение нападения на посольство США в Багдаде

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в заявлении официального представителя Госдепартамента Моргана Ортагуса.
В ходе разговора Помпео обсудил с Зеленским ситуацию на Ближнем Востоке и поблагодарил украинского лидера за осуждение нападения на посольство США в Багдаде.
Также госсекретарь США затронул вопрос переноса его поездки в Киев.
Госсекретарь Помпео подтвердил решительную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнул долгосрочное стратегическое партнерство между странами.