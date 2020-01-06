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06.01.20 23:11

Помпео поблагодарил Зеленского за осуждение нападения на посольство США в Багдаде

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в заявлении официального представителя Госдепартамента Моргана Ортагуса.

В ходе разговора Помпео обсудил с Зеленским ситуацию на Ближнем Востоке и поблагодарил украинского лидера за осуждение нападения на посольство США в Багдаде.

Также госсекретарь США затронул вопрос переноса его поездки в Киев.

Госсекретарь Помпео подтвердил решительную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнул долгосрочное стратегическое партнерство между странами.

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