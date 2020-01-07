Обострение ситуации на Ближнем Востоке: на этой неделе состоятся спецзаседания Еврокомиссии и Совета ЕС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Европа несет в этом особую ответственность. По мере нарастания напряженности Европа контактирует со всеми вовлеченными в этот процесс участниками. В данном контексте высокий представитель (ЕС по иностранным делам. - Ред.) созывает министров иностранных дел на специальное заседание совета, чтобы задействовать все дипломатические каналы", - говорится в заявлении главы Еврокомиссии, распространенном в понедельник в Брюсселе.

"В среду утром я созову специальное заседание коллегии (Еврокомиссии. - Ред.), на котором высокий представитель, заместитель председателя ЕК Боррель и другие члены комиссии обсудят вопросы взаимодействия с различными заинтересованными сторонами, связанные с событиями в Ираке и за его пределами", - сообщила фон дер Ляйен.

Она не назвала дату проведения Совета ЕС. Но источники в Брюсселе ранее в понедельник сообщали, что такая встреча глав МИД стран Евросоюза может состояться в пятницу, 10 января.

По словам фон дер Ляйен, "после недавних событий в Ираке сейчас важно остановить цикл насилия, чтобы еще один шаг не привел к следующему, а вместо этого снова было создано пространство для дипломатии".

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"Мы глубоко обеспокоены объявлением Ирана о том, что он больше не будет соблюдать ограничения, установленные Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД). Это объявление прозвучало во время сильной напряженности в регионе. С европейской точки зрения, для Ирана важно вернуться к ядерной сделке. Мы должны убедить Иран, что это также в его собственных интересах", - подчеркнула председатель Еврокомиссии.

Кроме того, она указала на то, что после разгрома, учиненного "Исламским государством", Ирак хорошо развивается, и его народ заслуживает того, чтобы увидеть дальнейшее продвижение по пути к восстановлению и большей стабильности.

"Мы призываем все стороны проявить сдержанность", - заявила фон дер Ляйен.

Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, командующий специальными подразделениями "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада.

В официальном сообщении американское Министерство обороны (Пентагон) заявило о причастности Касема Сулеймани к нападению на американскую военную базу в Ираке 27 декабря и организации штурма посольства США в Багдаде.

Президент США Трамп лично отдал приказ об этом ударе. После операции он заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани необходимо было убить значительно раньше.