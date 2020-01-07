РФ и Китай не дали Совбезу ООН осудить нападение на американское посольство в Багдаде, - США

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс.

"Мы ценим заявления 27 стран-членов ООН, которые выступили против спланированного Ираном нападения на посольство США в Багдаде 31 декабря. (. . .) Их комментарии резко контрастируют с молчанием Совета Безопасности ООН из-за того, что два постоянных члена - Россия и Китай - не позволили выпустить заявление", - говорится в комментарии постпредства США при ООН, размещенном на сайте.

Отмечается, что Россия и Китай своими действиями "ставят под сомнение авторитет Совета".

"Как мы уже продемонстрировали, мы не потерпим нападений на американский персонал и собственность США и решительно отреагируем на них, чтобы защитить наши интересы, граждан и союзников", - подчеркивается в сообщении.

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Как заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, в заявлении Совета Безопасности ООН с осуждением нападения на посольство США в Ираке 31 декабря не учитывалась гибель иранского генерала Касема Сулеймани в результате операции американских военных по его устранению, поэтому оно было заблокировано.

Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, командующий специальными подразделениями "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада.

В официальном сообщении американское Министерство обороны (Пентагон) заявило о причастности Касема Сулеймани к нападению на американскую военную базу в Ираке 27 декабря и организации штурма посольства США в Багдаде.

Президент США Трамп лично отдал приказ об этом ударе. После операции он заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани необходимо было убить значительно раньше.