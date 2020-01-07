Сегодня христиане восточного обряда празднуют Рождество Христово

Сегодня Рождество торжественно празднуют церкви, которые используют в своем летоисчислении юлианский календарь, передает Цензор.НЕТ.

В частности, это: Православная Церковь Украины, Иерусалимская, Русская, Сербская, Грузинская, Православная Церковь Чешских земель и Словакии, Афонские монастыри, Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, а также Украинская греко-католическая церковь.

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Согласно Писанию, Богородица родила Иисуса Христа, которому была уготована участь Спасителя, во время переписи населения в Вифлееме. Поскольку город был переполнен и там не нашлось свободного места, Мария вместе с Иосифом расположились на ночлег в хлеву, рядом с домашним скотом. В момент рождения Спасителя на небе засияла Вифлеемская звезда, которая указала путь волхвам, что принесли свои дары маленькому Иисусу. В память о этот светлый день христиане ежегодно собираются на торжественные богослужения.

Праздник Рождества Христова – самый почитаемый среди двунадесятых, он отмечается вплоть до следующего праздника – Крещения. Этот период называют Святками. В Украине издавна в эти дни водили вертеп, пели колядки и желали всем добра на весь год.

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