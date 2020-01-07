Епифаний надеется, что вскоре ПЦУ получит признание со стороны еще четырех церквей: "Сейчас они созревают"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью телеканалу "Прямой".

"Я верю, и убежден в том, что в следующем году мы получим также признание нескольких поместных православных церквей. Я бы не хотел называть подробно, но это те церкви, которые публично обсуждают это: и румынская, и кипрская, и болгарская, и грузинская. То есть они созревают сейчас. И я верю, что в следующем году они должны присоединиться к процессу признания автокефалии Украинской православной церкви. Конечно, будет вестись борьба, и она ведется. Потому что, потерпев поражение здесь внутри страны, можем вспомнить те процессы, которые происходили накануне объединительного собора. Вы слышали из многих источников, никогда объединения не будет, никогда Украина не получит Томос и признание. То же самое сейчас происходит на международной арене", - сообщил он.

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Напомним, ранее пятый президент Украины Петр Порошенко также выразил уверенность в том, что в 2020 году еще несколько церквей признают ПЦУ, а РПЦ, которая этому препятствует, окажется в изоляции.