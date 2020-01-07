Мужчина изнасиловал 14-летнюю девочку на Одесчине, угрожая физической расправой, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

О происшествии в полицию сообщила старшая сестра 14-летней девочки, которой та доверилась.

По словам ребенка, когда она была в гостях у 24-летнего односельчанина, тот угостил ее пивом, а потом, пригрозив физической расправой, изнасиловал.

Сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Девушку осмотрели врачи, а полицейские изъяли с места происшествия вещественные доказательства, которые направили на экспертное исследование.

Мужчине, который уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление, следователи объявили о подозрении. До избрания меры пресечения он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

За изнасилование несовершеннолетней законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

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