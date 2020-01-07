СММ ОБСЕ подает недостоверную информацию о нарушении отвода вооружения украинскими воинами, - СЦКК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении штаба ООС в сети Facebook.

Отмечается, что речь идет о зенитных ракетных комплексах 9К33 "Оса".

"Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон информирует, что размещение указанной военной техники не подпадает под действие Минских соглашений по отводу вооружения", - говорится в сообщении.

Согласно Минским договоренностям отводу подлежат танки, артиллерия, РСЗО, тактические ракеты. Об отводе зенитных ракетных комплексов в договоренностях речь не идет.

"Освещение подобной информации противоречит принципам нейтральности и беспристрастности, которыми руководствуются представители СММ ОБСЕ при предоставлении информации оборонного характера", - отметили в штабе.

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