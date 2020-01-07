Хозяин во время ссоры выкинул гостя в 7-метровый колодец, мужчина умер в больнице, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

О событии, которое произошло сегодня после полуночи, полицейским сообщил сам злоумышленник. Свое агрессивное поведение 31-летний мужчина объяснил чувством обиды, возникшим якобы из-за нецензурной брани, которую услышал от знакомого в свою сторону.

29-летнего пострадавшего немедленно достали из колодца и доставили в больницу, но через несколько часов от полученной черепно-мозговой травмы он скончался.

Подозреваемого полицейские задержали. Его действия квалифицировали по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

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