Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
07.01.20 14:29

Хозяин во время ссоры выкинул гостя в 7-метровый колодец, мужчина умер в больнице, - Нацполиция

Во время празднования Рождества у подозреваемого дома мужчины поссорились. Дело дошло до драки, в ходе которой хозяин бросил гостя в заброшенный семиметровый колодец рядом со своим домовладением.

Хозяин во время ссоры выкинул гостя в 7-метровый колодец, мужчина умер в больнице, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

О событии, которое произошло сегодня после полуночи, полицейским сообщил сам злоумышленник. Свое агрессивное поведение 31-летний мужчина объяснил чувством обиды, возникшим якобы из-за нецензурной брани, которую услышал от знакомого в свою сторону.

29-летнего пострадавшего немедленно достали из колодца и доставили в больницу, но через несколько часов от полученной черепно-мозговой травмы он скончался.

Подозреваемого полицейские задержали. Его действия квалифицировали по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчина изнасиловал 14-летнюю девочку на Одесчине, угрожая физической расправой, - Нацполиция

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100