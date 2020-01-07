Решения о выводе войск США из Ирака нет. Точка, - глава Пентагона Эспер

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Нет ни одного решения по выводу (войск. - Ред.) из Ирака. Точка", - отметил глава Пентагона.

Ранее парламент Ирака сегодня принял резолюцию, в которой говорится, что правительство должно попросить о выводе войск США с территории страны.

В прошлую пятницу США нанесли удар, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Это резко обострило и без того сложные отношения между Вашингтоном и Тегераном, что вызвало опасения по поводу вооруженного конфликта между странами. Вашингтон заявляет, что убил Сулеймани в целях самообороны, стремясь разрушить его планы по нападению на граждан США и интересы Соединенных Штатов.

На фоне угроз со стороны Ирана за убийство Сулеймани Трамп написал в Твиттере, что Соединенные Штаты выбрали 52 иранских объекта в качестве целей, некоторые из которых "важны для Ирана и иранской культуры", если Иран нанесет удар по американским гражданам или объектам.

"Им разрешено использовать придорожные бомбы и взрывать наших людей, а нам не разрешается трогать их культурные объекты. Это так не работает", – заявил Трамп в воскресенье, выступая перед журналистами.

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