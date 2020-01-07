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07.01.20 15:29

Мы готовы помочь Беларуси приблизиться к Западу, но не собираемся легитимизировать режим Лукашенко, - МИД Польши

Польша готова помочь Беларуси приблизиться к Западу, но не собирается легитимизировать режим Лукашенко. Замглавы МИД Польши Павел Яблонский отметил, что президент Беларуси ведет двойную политическую игру, целью которой является удержание власти.

лукашенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польской Радио".

"Сигналы, которые Беларусь посылает Западу, слабые. С одной стороны, Лукашенко показывает, что он не готов полностью объединиться, а точнее - поддаться диктатуре Москвы. А с другой стороны, видно, что он готов ввести изменения, которые бы приблизили Беларусь к Западной Европе", - отметил он.

Напомним, в конце декабря 2019 около полутора тысяч человек, преимущественно молодежь, прошли шествием по центру Минска и провели у Дома правительства митинг против интеграции с Россией.

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