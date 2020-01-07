Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
07.01.20 15:32

Наша задача на 2020 год - гривневые ипотеки под 14-15%, - первый замглавы НБУ Рожкова

Первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что 2020 год должен стать годом полноценного восстановления ипотечного кредитования.

рожкова

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом она заявила в интервью UATV.

"Следующий год должен стать годом полноценного восстановления ипотечного кредитования. Сегодня гривневая цена ресурсов в банках 8-9%, то есть уже можно говорить об ипотеке 14-15% в гривне. И это наша задача на следующий год, потому что это даст толчок дальнейшему развитию экономики", - сказала Рожкова.

Рожкова отметила, что сейчас в Украине наблюдается макрофинансовая стабильность.

"Наша учетная ставка или ключевая ставка будет снижаться и дальше. Мы в декабре ее снизили быстрее, чем ожидали, и будем продолжать уменьшать. Что это значит для экономики? Банки уже отреагировали снижением ставок по депозитам. Что будет дальше? Будет снижаться цена ресурсов, и вследствие этого экономика начнет кредитовать", – рассказала она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Аваков презентовал ипотечную программу покупки жилья для сотрудников структур МВД: При начислении выплаты будут учитывать состав семьи и выслугу лет. ИНФОГРАФИКА (обновлено)

По ее словам, в банковской системе за 11 месяцев 2019 года было почти 60 млрд грн прибыли.

"Процесс реструктуризации плохих долгов идет, а в результате того, что у нас укрепилась национальная валюта, нагрузка на те предприятия уменьшается. Это означает, что есть шанс восстановить свое производство, и дальше развиваться", - рассказала Рожкова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня среди 30 крупнейших банков Украины проблемных нет, - замглавы НБУ Рожкова

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100