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07.01.20 15:43

Новый дизель-поезд, вышедший на маршрут 27 декабря, поломался по дороге в аэропорт "Борисполь", - СМИ. ФОТО

Новый дизельный поезд, курсирующий от столичного Центрального железнодорожного вокзала до аэропорта "Борисполь", сломался по дороге в аэропорт.

Как информирут Цензор.НЕТ, об этом сообщил LB.ua очевидец.

Поломка произошла около 14:15 7 января.

"Дотянули до станции Киев-Демеевский, там пассажиров пересадили на Pesa (одновагонный экспресс)", – пояснил свидетель ЧП.

Новый дизель-поезд, вышедший на маршрут 27 декабря, поломался по дороге в аэропорт Борисполь, - СМИ 01
Фото с сайта "Левый берег"

Напомним, что новый дизельный поезд, сделанный на Крюковском вагоностроительном заводе ДПКр-3, из столицы до аэропоорта "Борисполь" запустили 27 декабря. Поезд состоит из трех секций, в нем предусмотрено 472 пассажирских места (470 мест для сидения и 2 места для людей с инвалидностью на колясках).

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