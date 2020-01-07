Новый дизель-поезд, вышедший на маршрут 27 декабря, поломался по дороге в аэропорт "Борисполь", - СМИ. ФОТО

Как информирут Цензор.НЕТ, об этом сообщил LB.ua очевидец.

Поломка произошла около 14:15 7 января.

"Дотянули до станции Киев-Демеевский, там пассажиров пересадили на Pesa (одновагонный экспресс)", – пояснил свидетель ЧП.



Фото с сайта "Левый берег"

Напомним, что новый дизельный поезд, сделанный на Крюковском вагоностроительном заводе ДПКр-3, из столицы до аэропоорта "Борисполь" запустили 27 декабря. Поезд состоит из трех секций, в нем предусмотрено 472 пассажирских места (470 мест для сидения и 2 места для людей с инвалидностью на колясках).