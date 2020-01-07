Российскому блогеру Митрошиной будет запрещен въезд в Украину, - МВД

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает пресс-служба МВД Украины.

В МВД отметили, что границу блогер пересекла через железнодорожный пункт пропуска, во время проверки не установили, посещала ли она временно оккупированную АР Крым. Поэтому она и пересекла границу с нашим государством.

"После конфликта, который произошел вчера пограничники объявят о запрете въезда блогеру Митрошиной вдальнейшем", - говорится в сообщении.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в Киеве гражданское движение "Відсіч" сообщило о задержании и избиении активистов, которые задали вопрос "чей Крым?" российскому блогеру Александре Митрошиной.

Позже Митрошина после завершения встречи с поклонниками в своем телеграмм-канале попыталась оправдаться за инцидент.

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