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07.01.20 16:03

США перебрасывают стратегические бомбардировщики В-52 поближе к Ирану, - Fox News

США начали переброску шести своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гарсия в Индийском океане на фоне растущей угрозы со стороны Ирана после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

бомбардировщик

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом сообщает телеканал Fox News.

Остров Диего-Гарсия находится в 3700 км к югу от Ирана.

Таким образом США пытаются укрепить свои позиции на Ближнем Востоке.

Каждый самолет B-52 имеет восемь двигателей и предназначен для перевозки большого запаса оружия, включая крылатые ракеты, обычные бомбы и бомбы с лазерным наведением, а также атомные гравитационные бомбы, отмечает телеканал.

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Напомним, 31 декабря тысячи людей штурмовали посольство США в Багдаде, они ворвались на территорию посольства и сожгли здание охраны.

Вашингтон обвинил Иран в атаке на посольство и отправил в регион дополнительные войска. Тегеран обвинения отверг и пригрозил ответным ударом.

Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран обещает отомстить Америке.

Премьер-министр Ирака осудил действия США, заявив, что это "подожгло фитиль разрушительной войны".

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