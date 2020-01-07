США перебрасывают стратегические бомбардировщики В-52 поближе к Ирану, - Fox News

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом сообщает телеканал Fox News.

Остров Диего-Гарсия находится в 3700 км к югу от Ирана.

Таким образом США пытаются укрепить свои позиции на Ближнем Востоке.

Каждый самолет B-52 имеет восемь двигателей и предназначен для перевозки большого запаса оружия, включая крылатые ракеты, обычные бомбы и бомбы с лазерным наведением, а также атомные гравитационные бомбы, отмечает телеканал.

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Напомним, 31 декабря тысячи людей штурмовали посольство США в Багдаде, они ворвались на территорию посольства и сожгли здание охраны.

Вашингтон обвинил Иран в атаке на посольство и отправил в регион дополнительные войска. Тегеран обвинения отверг и пригрозил ответным ударом.

Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран обещает отомстить Америке.

Премьер-министр Ирака осудил действия США, заявив, что это "подожгло фитиль разрушительной войны".