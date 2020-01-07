Путин завтра едет в Стамбул открывать "Турецкий поток"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"8 января Владимир Путин посетит с рабочим визитом Турецкую Республику (г. Стамбул) для участия в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток"", - говорится в сообщении.

Кроме того, Путин проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Газопровод "Турецкий поток" имеет две ветви. Одна поставляет российский газ в Турцию в обход Украины, другая имеет целью обеспечить газовые потребности Болгарии, Греции и Северной Македонии. А в 2020 году ее планируют достроить к границе Сербии.

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