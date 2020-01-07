Похороны Сулеймани перенесли, количество погибших в давке выросло до 40, - СМИ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом сообщают местные СМИ.

Трагедия произошла во время траурного митинга в день запланированного захоронения иранского генерала Касема Солеймани. Власти решили отложить погребение из-за опасений относительно большого скопления людей.

Новая дата захоронения пока неизвестна, как и причина, по которой началась давка. Траурные митинги с сотнями тысяч участников сопровождали тело Солеймани после того, как его доставили в Иран из Ирака 5 января. Однако до событий в Кермане не было известно о смертельных случаях давки во время этих мероприятий.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 35 человек погибли в давке на многотысячном траурном митинге в родном городе иранского генерала Касема Сулеймани 7 января.

Напомним, 31 декабря тысячи людей штурмовали посольство США в Багдаде, они ворвались на территорию посольства и сожгли здание охраны.

Вашингтон обвинил Иран в атаке на посольство и отправил в регион дополнительные войска. Тегеран обвинения отверг и пригрозил ответным ударом.

Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран обещает отомстить Америке.

Премьер-министр Ирака осудил действия США, заявив, что это "подожгло фитиль разрушительной войны".

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