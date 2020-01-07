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07.01.20 17:17

Если в 2020 не пройдут выборы в ОРДЛО, тогда нужно рассматривать альтернативы "Минску", - Пристайко

Если процесс разведения войск на Донбассе продлится слишком долго, тогда нужно рассматривать возможные альтернативы" Минску". Это может быть миротворческая миссия.

Если в 2020 не пройдут выборы в ОРДЛО, тогда нужно рассматривать альтернативы "Минску", - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом в интервью "Bild" рассказал глава ведомства Вадим Пристайко.

"Давайте откровенно говорить. Если в 2020 году на оккупированных территориях не состоятся выборы, или процесс разведения войск продлится слишком долго, тогда нужно рассматривать возможные альтернативы "Минску". Это может быть миротворческая миссия", - отметил он.

По словам Пристайко, это не означает, что Украина выходит из общего Минского процесса.

Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что местные выборы в Украине пройдут осенью 2020 года, но не исключено, что на отдельных территориях они могут состояться раньше.

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