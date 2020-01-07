Хорватия заявила о выводе войск из Ирака

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны Хорватии.

14 военнослужащих хорватской армии были направлены в Кувейт, а 7 военнослужащих 2-го хорватского контингента, которые завершили миссию, будут возвращены в Хорватию.

"Мы следим за ситуацией в области безопасности с союзниками, и соответствующие решения будут приниматься в координации с союзниками. Мы подчеркиваем, что безопасность хорватских солдат имеет первостепенное значение", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Германия и Словакия заявили о намерениях вывести войска из Ирака.

Глава министерства обороны США Марк Эспер опроверг сообщения о возможном выходе войск США из Ирака.

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