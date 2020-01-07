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07.01.20 17:46

Экс-нардеп от БПП Грановский поделился опытом переговоров с оманскими инвесторами: "Сделка века ограничилась бесплатным кофе и бургерами"

Бывший народный депутат Александр Грановский рассказал о своем личном опыте общения с инвесторами из Омана.

грановский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Бывший соратник Порошенко отметил: "Уже не так интересно наблюдать за оманскими литургиями. Надоедает. И перебор. Со всех сторон, к слову. Хватит.

Я вот помню, что в году эдак 2010, когда занимался строительством торговых центров, имел счастье познакомиться с богатыми и знаменитыми инвесторами из Омана. Рассказывали они про какие-то триллионы $, как все про между прочим понапокупают в Украине, о том, что денег так много, что и курам уже противно, но сделка века ограничилась бесплатным кофе за счёт приглашающей стороны + какие-то недурные бургеры заказывались с неприличной частотой. Все. Такие вот получились инвестиции. Надо руку на пульсе держать".

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