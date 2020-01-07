В идеале выборы в ОРДЛО должны быть проведены параллельно с местными выборами в Украине осенью, - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом он заявил в интервью изданию "Bild".

"В идеале эти выборы должны быть проведены параллельно с местными выборами в Украине осенью. Мне постоянно приходится напоминать, что это будут не общенациональные выборы, а местные выборы. Поэтому никакие незаконные формирования на Востоке Украины не могут принять в них участие. Здесь речь идет о гораздо меньших административных регионах по обе стороны фронта и на всей территории Украины", - заявил Пристайко.

"Мы - не наивные и очень хорошо знаем, кто по другую сторону фронта будет выдвигаться на выборы. Но у людей было бы по меньшей мере чувство демократического процесса, который происходит параллельно на оккупированных территориях и на свободных территориях, и это было бы идеальной возможностью для России вывести войска из нашего востока", - подчеркнул он.

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