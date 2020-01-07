Убийство Сулеймани - верное решение Трампа, - Помпео

Как информирует Цензор.НЕТ, слова Помпео цитирует Twitter Государственного департамента США.

"Совершенно ясно, что мир-это более безопасное место. Кассем Солеймани больше не ходит по планете. Президент Дональд Трамп принял правильное решение остановить Солеймани от террористической кампании, которую он вел против Америки, и предотвратить будущие планы, которые у него были", - заявил Помпео.

Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, командующий специальными подразделениями "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада.

В официальном сообщении американское Министерство обороны (Пентагон) заявило о причастности Касема Сулеймани к нападению на американскую военную базу в Ираке 27 декабря и организации штурма посольства США в Багдаде.

Президент США Трамп лично отдал приказ об этом ударе. После операции он заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани необходимо было убить значительно раньше.

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