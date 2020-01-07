Свыше 7,3 тысяч россиян не пустили в Украину в 2019 году

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА "Новости".

Согласно имеющимся сведениям, пограничники ежедневно отказывали во въезде в Украину порядка 20 россиянам. Отказ был обоснован тем, что жители России находились в базе данных о запрете из-за превышение срока пребывания, посещения "оккупированных территорий" и так далее.

"В течение 2019 больше 7,3 тысячи граждан России не смогли въехать на Украину", - добавили в МВД.

В августе 2019 года глава пресс-службы ГПСУ Андрей Демченко говорил, что с начала года в страну въехали 944 тысячи граждан России, а еще 5662 россиянина не смогли пройти пограничную службу и пересечь границу между странами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российскому блогеру Митрошиной будет запрещен въезд в Украину, - МВД