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07.01.20 18:22

Свыше 7,3 тысяч россиян не пустили в Украину в 2019 году

МВД Украины сообщило, что с начала 2019 года страна отказала во въезде более 7 тыс. российских граждан.

Свыше 7,3 тысяч россиян не пустили в Украину в 2019 году

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают  РИА "Новости".

Согласно имеющимся сведениям, пограничники ежедневно отказывали во въезде в Украину порядка 20 россиянам. Отказ был обоснован тем, что жители России находились в базе данных о запрете из-за превышение срока пребывания, посещения "оккупированных территорий" и так далее.

"В течение 2019 больше 7,3 тысячи граждан России не смогли въехать на Украину", - добавили в МВД.

В августе 2019 года глава пресс-службы ГПСУ Андрей Демченко говорил, что с начала года в страну въехали 944 тысячи граждан России, а еще 5662 россиянина не смогли пройти пограничную службу и пересечь границу между странами.

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