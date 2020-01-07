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07.01.20 19:16

НАТО частично выводит свои войска из Ирака

В Североатлантическом альянсе заявили, что для безопасности военных выводят их часть из Ирака, остальных передислоцируют внутри страны.

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Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил спикер НАТО.

Как отмечается, НАТО принимает меры по "временному перемещению определенного персонала в различные локации как внутри Ирака, так и вне его" ради безопасности своих военных".

"НАТО сохраняет присутствие в Ираке. И мы готовы продолжать наши тренировки и наращивания потенциала, если позволяет ситуация", - говорится в заявлении.

Учебная миссия НАТО в Ираке длится с начала 2017 года. В ней задействованы сейчас около 500 военных, большинство из которых - из Канады.

Как сообщалось ранее, Германия, Словакия и Хорватия заявили о намерениях вывести войска из Ирака.

Глава министерства обороны США Марк Эспер опроверг сообщения о возможном выходе войск США из Ирака.

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