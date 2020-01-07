Украинского воина Сергея Дычека, погибшего на Донбассе, похоронят 9 января в Хмельницкой области

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сергей Дычек, 1972 года, житель Волочиска, военнослужащий 130-го отдельного разведывательного батальона, который погиб 5 января около 13:00 в районе хутора Вильный (Золотое 4, входящий в состав города Золотое), в результате подрыва грузового автомобиля ГАЗ-66 на неизвестном взрывном устройстве (вероятно, противотанковой мине ТМ-62), еще один боец ​​получил тяжелые ранения.

Сергей Дычек родился 20.07.1972 года. На фронте находился с 2014 г. После панихиды похоронят военнослужащего на сельском цвинтри. У него остались мать. жена и двое детей.

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