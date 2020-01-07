Обмен пленными и встреча в "нормандском формате" не восстановили доверие к России, - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом он заявил в интервью изданию "Bild".

"Большинство украинцев чрезвычайно счастливы, что в рамках этой стратегии почти 100 заложников вернулись домой. Это было моральным обязательством для правительства. Но Вы правы: если мы посмотрим на общую ситуацию с оккупацией, то не так много успехов. Но то, что сделали, является шагами к облегчению переговоров. Германия и Франция даже говорят о "восстановлении доверия между сторонами", - заявил Пристайко.

По его словам, он бы "так далеко не заходил".

"Мы знаем, кто на нас нападает ежедневно и убивает и ранит наших солдат. Мы знаем, кто оккупировал Крым и Донбасс. О каком доверии можно говорить?", - отметил Пристайко.

Министр подчеркнул, что РФ пока не оправдала доверия в процессе переговоров.

"Даже после встречи в нормандском формате в Париже российские войска продолжают убивать и ранить наших солдат. К сожалению, наши ожидания относительно прекращения обстрелов до сих пор не оправдались", - заявил Пристайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В идеале выборы в ОРДЛО должны быть проведены параллельно с местными выборами в Украине осенью, - Пристайко