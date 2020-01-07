Зеленский надеется на получение военной помощи от Германии, - Пристайко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью газете Bild, которое опубликовано на сайте МИД.

Так, Пристайко подтвердил, что Зеленский хотел бы видеть военную помощь от Германии.

"Конечно! Это - не мое личное мнение. Всего несколько стран в мире оказывают военную поддержку Украине. Германия - один из самых мощных экспортеров оружия в мире, несмотря на мирную внешнюю политику. Эти вооружения нужны и нам", - подчеркнул министр.

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По его словам, каждый раз как украинские фирмы пытаются заключить контракты с немецкими предприятиями, договоренности срываются в последний момент по "неочевидным, вероятно политическим мотивам".

"Каждый раз, когда наши фирмы пытаются заключить контракты с немецкими предприятиями, эти договоренности срываются в последний момент по неочевидным, вероятно политическим мотивам. Мы надеемся, что в будущем это изменится. Просто проанализируйте, куда Германия экспортирует оружие. Почему не нам? Мы - может и неидеальное, но вполне демократическое государство, которое вынуждено защищаться. Нельзя это не учитывать", - добавил он.

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