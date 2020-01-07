Министр Загороднюк посетил передовую на Луганщине и вручил воинам государственные награды. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В сообщении отмечается: "7 января, во время поездки в район проведения операции Объединенных сил, министр обороны Украины Андрей Загороднюк поздравил с Рождеством Христовым военнослужащих, выполняющих боевые задачи на Луганщине.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей, лучших воинов Министр наградил ценными подарками и наградами, вручил денежные сертификаты и именное огнестрельное оружие.

"Мы делаем все для того, чтобы вернуть наши территории, восстановить территориальную целостность Украины и установить контроль над оккупированной ее частью. И мы будем это делать пока существует наше государство. Именно сейчас нам надо защищать страну, и мы делаем это благодаря вам", - отметил Андрей Загороднюк, обращаясь к военнослужащим.

Также Министр обороны Украины посетил военнослужащих на передовой. Он лично наградил воинов, которые выполняют задачи на боевых позициях, осмотрел места несения службы и бытовые условия проживания украинских защитников".

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