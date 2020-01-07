В ЮНЕСКО ожидают, что в ходе конфликта США и Ирана не будут разрушены памятники культуры

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует 6 января сайт ООН.



"По данным прессы, президент США пригрозил в ответ на возможные атаки со стороны Тегерана нанести удары по 52 целям в Иране, включая культурные объекты... Азуле напомнила о положениях Конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и Конвенции 1972 года об охране всемирного культурного и природного наследия. И Иран, и США, как отметила Азуле, ратифицировали оба документа", – сказано в сообщении.



Азуле отметила, что в резолюции №2347, принятой Советом Безопасности ООН единогласно в 2017 году, осуждается разрушение объектов культурного наследия.



Глава ЮНЕСКО подчеркнула, что "культурное и природное наследие представляет универсальную ценность для всего человечества и способствует развитию мирного диалога между народами". По ее словам, международное сообщество обязано сохранить такие объекты для будущих поколений.

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Напомним, 31 декабря тысячи людей штурмовали посольство США в Багдаде, они ворвались на территорию посольства и сожгли здание охраны.

Вашингтон обвинил Иран в атаке на посольство и отправил в регион дополнительные войска. Тегеран обвинения отверг и пригрозил ответным ударом.

Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран обещает отомстить Америке.

Премьер-министр Ирака осудил действия США, заявив, что это "подожгло фитиль разрушительной войны".