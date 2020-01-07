Евросоюз и Канада стремятся сохранить ядерную сделку с Ираном - Трюдо

Об этом шла речь во время телефонного разговора между премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, сообщили в офисе главы канадского правительства, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Премьер-министр Трюдо и Президент Мишель выразили общую поддержку сохранению Общего комплексного плана действий и его важной роли в региональной и глобальной безопасности", - говорится в распространенном офисом Трюдо заявлении.

В ведомстве добавили, что два лидера "согласились продолжить сотрудничество между Канадой, ЕС и другими международными партнерами относительно пропаганды региональной стабильности".

"Двое лидеров поговорили о ситуации в Ираке. Они подчеркнули необходимость деэскалации и диалога, а также призвали все стороны к сдержанности. Они согласились относительно важности усилий по пропаганде объединенного и стабильного Ирака и борьбы против ИГИЛ", - отметили в Трюдо

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