Группа подростков, включая 14-летнюю девочку, с целью ограбления убили мужчину в Киеве

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты".

Инцидент произошел возле многоэтажки на улице Маяковского на Троещине. Полицию вызвал жилец этого дома, который заметил, что подростки после нападения скрылись в соседнем подъезде.

Как сообщает "Киев Оперативный", утром подозреваемые были задержаны. Под стражу взяты двое юношей 19 лет, 16-летний подросток и 14-летняя девушка. Группа сдала еще двоих подельников: 17-летнего юношу и 30-летнего мужчину.

По словам злоумышленников, убивать мужчину они не планировали, хотел только ограбить его. Однако удар по голове оказался смертельным для жертвы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 16-летний подросток на родительской машине устроил ДТП на Одесчине, погиб 75-летний пенсионер, - Нацполиция. ВИДЕО