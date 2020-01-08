Количество погибших на прощании с иранским генералом Сулеймани возросло до 56

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранские СМИ.
По данным местного информационного агентства Fars, во время давки погибли 56 человек, пострадали более 210.
В связи с этим похорон был задержан на несколько часов.
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Накануне церемонию прощания с Сулеймани провели в Тегеране – там собрались более миллиона человек.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 35 человек погибли в давке на многотысячном траурном митинге в родном городе иранского генерала Касема Сулеймани 7 января.
Напомним, 31 декабря тысячи людей штурмовали посольство США в Багдаде, они ворвались на территорию посольства и сожгли здание охраны.
Вашингтон обвинил Иран в атаке на посольство и отправил в регион дополнительные войска. Тегеран обвинения отверг и пригрозил ответным ударом.
Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран обещает отомстить Америке.
Премьер-министр Ирака осудил действия США, заявив, что это "подожгло фитиль разрушительной войны".