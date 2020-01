Украинский самолет со 170 пассажирами на борту разбился сразу после взлета из аэропорта Тегерана. ВИДЕО (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщило иранское информагентство FARS.

В кратком сообщении говорится, что авария произошла "вскоре после взлета из-за технических проблем".

Как заявил местным СМИ представитель Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде, спасательные команды были направлены на место крушения. По его словам, на борту находились 170 пассажиров (ранее сообщалось о 180 пассажирах и членах экипажа. - Ред.).

Глава иранской службы экстренной медицинской помощи Ирана Пирхосейн Куливанд также заявил: "Самолет горит, но мы послали спасателей(...) и мы, возможно, сможем спасти некоторых пассажиров".

Самолет Boeing 737-800 разбился вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду по местному времени, сообщает иранское полуофициальное информационное агентство ISNA.

Служба слежения за полетами FlightRadar 24 сообщила в твиттере, что рейс PS752 вылетел из Тегерана в Киев 02: 42 UTC. Последние данные от самолета поступили в 02: 44 UTC.

По данным сервиса, самолет находился в эксплуатации около трех с половиной лет.

Как стало известно, это самолет авиакомпании "Международные украинские авиалинии", который следовал по рейсу Тегеран-Киев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Самолет с 93 пассажирами на борту разбился в Казахстане, погибли 15 человек. ВИДЕО

В МАУ пока не прокомментировали катастрофу.

По данным AFP, все пассажири и эпипаж погибли.

В сети начали выкладывать видео с места крушения

first video of the crash scene.#ukraine#ps752 pic.twitter.com/riUDistyrc