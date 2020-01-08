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08.01.20 07:27

Враг за сутки дважды нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, – штаб ОС

Незаконные вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские воины не пострадали.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ОС в Facebook.

"7 января вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия… в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", – говорится в сообщении.

Оба обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от Васильевки.

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"С началатекущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", – сказано в сообщении.

Враг за сутки дважды нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, – штаб ОС 01

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