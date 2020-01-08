Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
08.01.20 07:55

Иран нанес ракетные удары по военным базам США в Ираке, - Пентагон

Помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман подтвердил, что в ночь на среду Иран осуществил ракетные удары по военным базам США в Ираке.

пентагон

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что "около 17:30 (22:30 Киев вторника) Иран осуществил пуск более 10 баллистических ракет по военным базам США и коалиции в Ираке".

"Совершенно очевидно, что пуск ракет был осуществлен с территории Ирана", добавил Хоффман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Иране подготовили 13 вариантов мести США за убийство Сулеймани

Удары, по его словам, были нанесены по базам в Аль-Асаде и Эрбиле, где размещен персонал ВВС США и коалиции.

США принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности своих военных и военных стран коалиции. Ведется работа по оценке ущерба от нанесенных ударов, сказал Хоффман.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100