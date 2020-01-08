Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране прервал поездку в Оман и срочно возвращается в Киев, - ОП

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента в Facebook.
"Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев", - сказано в сообщении.
Как сообщалось, пассажирский самолет международных авиалиний Украины разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.
По информации, которая уточняется, пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Тегеране, погибли.