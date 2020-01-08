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08.01.20 08:37

Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране прервал поездку в Оман и срочно возвращается в Киев, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране возвращается в Киев.

Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране прервал поездку в Оман и срочно возвращается в Киев, - ОП

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента в Facebook.

"Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев", - сказано в сообщении.

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Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране прервал поездку в Оман и срочно возвращается в Киев, - ОП 01

Как сообщалось, пассажирский самолет международных авиалиний Украины разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.

По информации, которая уточняется, пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Тегеране, погибли.

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