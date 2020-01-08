По поручению Зеленского при СНБО создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Тегеране: на борту "Боинга" находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского при Совете национальной безопасности и обороны Украины создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ( "МАУ") в Иране, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

На сегодня подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о 9 членах экипажа.

В состав оперативного штаба вошли Премьер-министр Украины, Министр иностранных дел Украины, Министр обороны Украины, Министр внутренних дел Украины, Председатель Службы безопасности Украины, Председатель Службы внешней разведки Украины, Председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Руководство оперативным штабом по поручению Президента Украины осуществляет Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Даны поручения по организации комплекса мероприятий, связанных с авиакатастрофой, выяснению всех обстоятельств трагедии, и предоставлению оперативной информации.