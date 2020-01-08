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08.01.20 08:54

Крушение самолета МАУ в Тегеране: на борту находились 15 украинцев, 73 канадца, 71 иранец и 21 гражданин других государств

На борту потерпевшего крушение в Иране самолета МАУ находились 15 граждан Украины.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"08.01.2020 около 4:45 (по Киеву) во время вылета из аэропорта им. Имама Хомейни в г. Тегеран пассажирский самолет Boeing 737 рег. UR-PSR (эксплуатант авиакомпания МАУ, рейс PS752), по маршруту Тегеран-Киев, исчез с радаров и не выходил на связь", - сказано в сообщении.

По предварительным данным на борту находились около 180 человек:

граждане Украины - 2
граждане Ирана - 71
граждане Канады -73
граждане Германии - 4
граждане Великобритании - 3
граждане Швеции - 8
граждане Афганистана - 6

Около 13 членов экипажа (граждане Украины).

Сейчас информация о самолете в центральной диспетчерской службе Госавиаслужбы отсутствует.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потерпевший крушение в Иране самолет МАУ перестал передавать сигнал через 2 минуты после взлета, - Flightradar

Как сообщалось, пассажирский самолет международных авиалиний Украины разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.

По информации, которая уточняется, пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Тегеране, погибли.

Ранее в СНБО сообщили, что на сегодня подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о 9 членах экипажа.

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