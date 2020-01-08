Крушение самолета МАУ в Тегеране: на борту находились 15 украинцев, 73 канадца, 71 иранец и 21 гражданин других государств

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"08.01.2020 около 4:45 (по Киеву) во время вылета из аэропорта им. Имама Хомейни в г. Тегеран пассажирский самолет Boeing 737 рег. UR-PSR (эксплуатант авиакомпания МАУ, рейс PS752), по маршруту Тегеран-Киев, исчез с радаров и не выходил на связь", - сказано в сообщении.

По предварительным данным на борту находились около 180 человек:

граждане Украины - 2

граждане Ирана - 71

граждане Канады -73

граждане Германии - 4

граждане Великобритании - 3

граждане Швеции - 8

граждане Афганистана - 6

Около 13 членов экипажа (граждане Украины).

Сейчас информация о самолете в центральной диспетчерской службе Госавиаслужбы отсутствует.

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Как сообщалось, пассажирский самолет международных авиалиний Украины разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.

По информации, которая уточняется, пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Тегеране, погибли.

Ранее в СНБО сообщили, что на сегодня подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о 9 членах экипажа.