Крушение самолета МАУ в Тегеране: на борту находились 15 украинцев, 73 канадца, 71 иранец и 21 гражданин других государств

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"08.01.2020 около 4:45 (по Киеву) во время вылета из аэропорта им. Имама Хомейни в г. Тегеран пассажирский самолет Boeing 737 рег. UR-PSR (эксплуатант авиакомпания МАУ, рейс PS752), по маршруту Тегеран-Киев, исчез с радаров и не выходил на связь", - сказано в сообщении.
По предварительным данным на борту находились около 180 человек:
граждане Украины - 2
граждане Ирана - 71
граждане Канады -73
граждане Германии - 4
граждане Великобритании - 3
граждане Швеции - 8
граждане Афганистана - 6
Около 13 членов экипажа (граждане Украины).
Сейчас информация о самолете в центральной диспетчерской службе Госавиаслужбы отсутствует.
Как сообщалось, пассажирский самолет международных авиалиний Украины разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.
По информации, которая уточняется, пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Тегеране, погибли.
Ранее в СНБО сообщили, что на сегодня подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о 9 членах экипажа.