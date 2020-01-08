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08.01.20 09:00

По предварительной информации, причина крушения - авария двигателя. Версия теракта исключается, - посольство Украины в Иране

По предварительной информации, самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.

По предварительной информации, причина крушения - авария двигателя. Версия теракта исключается, - посольство Украины в Иране

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Иране.

По данным компании МАУ, на указанный рейс приобрели билеты 168 человек. Выясняется кто из пассажиров не присутствовал на борту и наличие среди пассажиров граждан Украины.

Также на борту находились 9 членов экипажа - граждане Украины.

"К сожалению, все пассажиры и члены экипажа погибли. Посольство выражает свои соболезнования всем близким и родственникам погибших", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, пассажирский самолет международных авиалиний Украины разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.

По информации, которая уточняется, пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Тегеране, погибли.

СНБО сообщает, что на борту "Боинга" находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Следим за новостями из Ирана и занимаемся сбором информации", - Boeing

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