Минобороны выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране

Об этом пресс-служба Минобороны сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Руководство Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате падения самолета Boeing 737 вблизи Международного аэропорта Имам Хомейни (г. Тегеран)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.

По информации, которая уточняется, пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Тегеране, погибли.

По предварительным данным, на борту находились 15 украинцев, 73 канадца, 71 иранец и 21 гражданин других государств.

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