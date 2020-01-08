Неотложная задача власти - установить истинные причины этой трагедии, - Порошенко о крушении самолета

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Нет большего горя, как терять близких. Мои искренние соболезнования родным и друзьям погибших сегодня в трагической катастрофе самолета авиакомпании МАУ в Иране. Молимся и скорбим вместе с вами. Неотложная задача власти - обеспечить установление истины о причинах этой страшной трагедии", - написал Порошенко.

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Как сообщалось, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.

По информации, которая уточняется, пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Тегеране, погибли.

Ранее в СНБО сообщили, что на сегодня подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о 9 членах экипажа.