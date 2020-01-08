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08.01.20 09:31

Минобороны предоставит помощь в организации мероприятий по выяснению обстоятельств крушения самолета в Тегеране, - Загороднюк

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передвает Цензор.НЕТ.

"Искренне сочувствую родным и близким погибших в результате падения самолета Boeing 737 вблизи иранского города Тегеран. Министерство обороны и Вооруженные Силы Украины окажут помощь в организации мероприятий по выяснению обстоятельств трагедии и предоставлению оперативной информации", - заявил министр.

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Как сообщалось, пассажирский самолет  "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.

По информации, которая уточняется, пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Тегеране, погибли.

По предварительным данным, на борту находились 15 украинцев, 73 канадца, 71 иранец и 21 гражданин других государств.

Минобороны предоставит помощь в организации мероприятий по выяснению обстоятельств крушения самолета в Тегеране, - Загороднюк 01

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